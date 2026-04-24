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La LFP lance sa campagne contre les discriminations

TC
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La LFP lance sa campagne contre les discriminations

34 maillots, un même combat. Ce week-end, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 porteront des maillots floqués aux prénoms de personnes victimes de sexisme, de racisme, d’antisémitisme ou d’homophobie. Une action qui s’inscrit dans la campagne annuelle de la LFP pour lutter contre les discriminations et sensibiliser le public français et qui enterre définitivement les maillots arc-en-ciel pour lutter contre l’homophobie.

Remettre les victimes au centre

Le projet est construit autour des personnes ayant subi ces discriminations et avec des associations concernées par ces combats (Her Game Too, Foot Ensemble et la Licra). Une volonté que « les joueurs jouent pour elles ».  Pour compléter l’opération, des messages seront véhiculés sur les écrans géants des stades : « Il m’a agressée verbalement et a essayé de me cracher dessus », « un mec derrière moi imitait mon accent à chaque action » ou « on m’a demandé si j’étais un garçon ou une fille » seront des témoignages de la partie. Une campagne qui ne se veut pas « moralisatrice », mais qui pourra s’appuyer sur la belle visibilité d’une grande partie des affiches en clair ce week-end.

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TC

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