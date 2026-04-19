La prochaine journée de Ligue 1 sera diffusée en clair

Plus d’excuse pour snober la Ligue 1 !

Bonne nouvelle pour ceux qui auraient fait le choix de ne pas souscrire à un abonnement à Ligue 1+ : la prochaine journée du championnat de France, la 31e en l’occurrence, sera diffusée en clair par le diffuseur principal. Seul Lyon-Auxerre, retransmis par BeIN Sports, ne sera donc pas gratuit. L’objectif est simple : Ligue 1+ souhaite attirer de nouveaux abonnés, en prévision de la saison à venir, et compte donc sur ce week-end comme un week-end promotionnel afin de séduire ceux qui ne le sont pas encore. « C‘est une première dans l’histoire de la Ligue 1. L’idée est de faire découvrir au plus grand nombre Ligue 1+ dans la perspective de la saison prochaine. Il y a les matches, mais aussi les magazines, le multiplex. La plateforme sera en clair de vendredi à dimanche minuit », a déclaré Jérôme Cazadieu, directeur éditorial et marketing de LFP Media, au journal L’Équipe.

Plusieurs innovations à venir

« Pour cette J31, on va montrer notre savoir-faire sur l’affiche du dimanche soir entre l’OM et Nice, avec la Spider Cam et un nouveau test de sonorisation de l’arbitre. Il y aura aussi des caméras HF bord terrain, dans les couloirs des vestiaires, des micros sur des joueurs pour l’échauffement… […] On aura trois primes, le vendredi, samedi et dimanche, tous à 20h45. Le samedi, on aura une case à 17h15 et un multiplex le soir avec quatre matches. Le dimanche, il y aura un créneau à 15h et un autre à 17h15 avant le prime », a également précisé Cazadieu. Sur sa première année, Ligue 1+ a enregistré 1,1 million d’abonnements et espère finir la saison à 1,16 million d’abonnés. À plus long terme, la chaîne souhaite avoir 2,1 millions d’abonnés lors de sa quatrième saison (en 2028-2029) afin de rendre le projet viable.

Aux clubs de Ligue 1 de nous faire rêver le week-end prochain.

Lyon tabasse le Paris Saint-Germain