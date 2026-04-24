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Habib Beye salue la prise de parole de Facundo Medina

TC
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Habib Beye salue la prise de parole de Facundo Medina

Pas de censure contre Medina. En conférence de presse avant la rencontre face à l’OGC Nice, Habib Beye a soutenu son défenseur Facundo Medina. Cette semaine, l’Argentin avait déclaré au micro de RMC que les siens ont « fait les cons » à Lorient. Un point de vue que peut entendre son N+1. « J’aime voir la réalité de mes joueurs et c’était la réalité de Facundo. Il a exprimé un sentiment qui lui est personnel et il faut respecter ça », a déclaré Beye.

Il aimerait en avoir 10 autres comme lui

De nouveau interrogé sur le sujet quelques minutes plus tard, Habib Beye a expliqué que Medina « n’avait pas été dur » dans son analyse de la rencontre contre Lorient, à laquelle il n’a pas participé. Une prise de parole qui a simplement exprimé son mécontentement « de ne pas pouvoir être sur le terrain pour aider ses coéquipiers », dans une performance « qui n’est pas acceptable à l’OM ». Le technicien a qualifié « d’exemple » le comportement et l’investissement du gaucher de Lomas.

La grinta jusqu’au bout des ongles.

Trois absents supplémentaires à l'OM pour le match contre Nice

TC

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