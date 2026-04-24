Claudio Ranieri quitte le bateau de l’AS Roma

Un vieux loup de moins. Depuis plusieurs semaines, le bruit courait que Claudio Ranieri devait quitter ses fonctions à l’AS Roma. Ce vendredi midi c’est officiel : l’Italien et les Giallorossi mettent fin à leur collaboration.

Des tensions avec ce bon vieux Gasperini

Revenu à la direction pour la troisième fois en début de saison, Ranieri occupait un rôle de conseiller au sein de la Roma. Mais l’idylle n’aura pas tenu jusqu’en fin de saison. Ces dernières semaines, la tension entre Ranieri et Gian Piero Gasperini avait atteint son comble : en cause, des reproches sur la stratégie sportive et le recrutement de l’un et l’autre.

Dans son communiqué, le club met les choses au clair : « Nous avons pleine confiance dans le chemin qui nous attend sous la direction technique de Gian Piero Gasperini. avant de poursuivre. L’AS Roma passera toujours en premier. (…) Pour l’avenir, notre cap est clair. Le club est solide, avec une direction forte et une vision limpide. »

Actuellement 6e au classement, le club de la Louve se bat en cette fin de saison pour des places européennes et se déplace à Bologne ce samedi.

Tu peux revenir trois fois, mais pas quatre.

Pas de crève-cœur pour Gasperini : la Roma et l’Atalanta partagent les points