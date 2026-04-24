S’abonner au mag
  • Italie
  • AS Roma

Claudio Ranieri quitte le bateau de l’AS Roma

AR
13 Réactions
Claudio Ranieri quitte le bateau de l&rsquo;AS Roma

Un vieux loup de moins. Depuis plusieurs semaines, le bruit courait que Claudio Ranieri devait quitter ses fonctions à l’AS Roma. Ce vendredi midi c’est officiel : l’Italien et les Giallorossi mettent fin à leur collaboration.

Des tensions avec ce bon vieux Gasperini

Revenu à la direction pour la troisième fois en début de saison, Ranieri occupait un rôle de conseiller au sein de la Roma. Mais l’idylle n’aura pas tenu jusqu’en fin de saison. Ces dernières semaines, la tension entre Ranieri et Gian Piero Gasperini avait atteint son comble : en cause, des reproches sur la stratégie sportive et le recrutement de l’un et l’autre.

Dans son communiqué, le club met les choses au clair : « Nous avons pleine confiance dans le chemin qui nous attend sous la direction technique de Gian Piero Gasperini. avant de poursuivre. L’AS Roma passera toujours en premier. (…) Pour l’avenir, notre cap est clair. Le club est solide, avec une direction forte et une vision limpide. »

Actuellement 6e au classement, le club de la Louve se bat en cette fin de saison pour des places européennes et se déplace à Bologne ce samedi.

Tu peux revenir trois fois, mais pas quatre.

Pas de crève-cœur pour Gasperini : la Roma et l’Atalanta partagent les points

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.