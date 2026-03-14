L'expulsion improbable d'un défenseur de Getafe contre l'Atlético de Madrid

C’est ce qu’on appelle une expulsion inattendue. Le geste d’Abdel Aqbar lors de la défaite de Getafe face à l’Atlético de Madrid n’a pas fini de faire parler. Le défenseur marocain a en effet été expulsé pour avoir touché les parties intimes d’Alexander Sørloth en début de seconde période. Une agression totalement involontaire, à en croire le principal intéressé. « Je tiens à préciser que je n’avais pas l’intention de toucher le joueur à cet endroit. Au football, on se touche, on se percute, mais je n’ai pas pensé à le toucher à cet endroit, s’est-il défendu après la rencontre au micro de Movistar. Sur la vidéo, on voit clairement que je ne regardais pas pour le toucher là. Je jure sur ma famille que je ne voulais pas le toucher là. »

Abdel Abqar was sent off 🟥 after touching Alexander Sørloth inappropriately, which caused Sørloth to react and pull him down. 😳 pic.twitter.com/KZCkpjTeL2 — Ayuba | Football News (@ayubafootball) March 14, 2026

Le visionnage des images est pourtant accablant pour Aqbar, qui aura donc lourdement penalisé son équipe, déjà menée au moment des faits. « Je n’ai pas pu parler à l’arbitre. Et je n’ai pas pu parler au coach non plus. Je suis dégoûté d’avoir laissé l’équipe à dix et dégoûté de cette image parce que ce n’était pas mon intention », a-t-il encore assuré. Reste désormais à savoir si ces explications suffiront à convaincre la commission de discipline espagnole au moment de décider de la sanction à lui infliger.

Pas sûr qu’un tel geste soit prévu par la barème.

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