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Un joueur de Liga suspendu pour avoir touché le sexe de Sørloth en plein match

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Un joueur de Liga suspendu pour avoir touché le sexe de Sørloth en plein match

Main baladeuse et tête en l’air, ça rime avec retour aux vestiaires. Abdel Abqar connaît désormais la chanson. Après avoir (selon ses dires, malencontreusement) touché le sexe d’Alexander Sørloth lors de la rencontre entre l’Atlético de Madrid et Getafe samedi dernier (1-0), l’international marocain a pris tarif avec un carton rouge.

Une décision des plus fermes

Son coach Pepe Bordalas est monté au créneau après le match : « Je n’ai jamais vu un joueur qui se fait expulser pour ça, ce sont des actions que l’on voit tout le temps et je ne crois pas qu’il lui ait attrapé les testicules. » Si le garçon s’est défendu en expliquant qu’il voulait seulement lui toucher le ventre, la Liga ne l’a pas entendu de cette oreille. Comme le relaie Mundo Deportivo, le gaillard au geste incongru écope de deux matchs de suspension.

Voilà qui fait une belle jambe à Getafe, qui devra composer sans Abqar pour faire face à l’Espanyol samedi et contre l’Athletic Club le 5 avril. L’enjeu ? Une place en Ligue Conférence, peut-être…

Ou une mise au point sur les parties du corps.

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