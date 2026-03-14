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  • Atlético-Getafe (1-0)

Molina époustoufle l’Atlético

QB
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Nahuel Molina époustoufle l’Atlético

Atlético 1-0 Getafe

But : Molina (8e)

Expulsion : Abqar (55e) pour Getafe

La vie est belle. Quatre victoires d’affilée en Liga, une qualification presque en poche pour les quarts de la Ligue des champions, et une finale de Coupe du Roi dans un mois : tout sourit à l’Atlético de Madrid ! Ce samedi, à défaut de briller, les Colchoneros ont assuré l’essentiel contre leur voisin Getafe (1-0). Le héros du jour : Nahuel Molina, qui a marqué le seul but de la rencontre en décochant une frappe tendue à 25 mètres, partie en lucarne à la vitesse de l’éclair (1-0, 8e). À couper le souffle.

Le carton rouge d’Abdel Abqar a facilité la tâche des Rojiblancos (55e). Entré à la 73e minute, Antoine Griezmann a pu garder du jus pour la grosse semaine à venir : l’Atlético devra finir le travail contre Tottenham mercredi, puis se frotter au Real Madrid dimanche prochain lors du derby.

En tant qu’ambassadeur du PMU, Grizou sait bien qu’il faut ménager sa monture.

Victoire laborieuse de l’Atlético

QB

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