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L’OL laisse filer le bourreau du Real Madrid

JF
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L’OL laisse filer le bourreau du Real Madrid

Est-ce que les Gaulois voulaient quitter leur potion magique, eux ? Auteur de l’un des buts de la saison en Liga face au RealMartín Satriano ne retrouvera pas le Groupama Stadium. Prêté par l’OL à Getafe depuis le mercato hivernal, l’attaquant uruguayen a vu le club de la banlieue madrilène lever son option d’achat.

Plus efficace en Espagne

En 10 matchs sous ses nouvelles couleurs, il a déjà plus marqué en championnat (3 buts) que lors de la première partie de saison avec Lyon (2 buts en 11 matchs), de quoi conforter son nouveau club dans son choix.

Une bonne opération pour les Gones, qui récupèrent six millions dans l’opération – il avait été acheté cinq millions l’été dernier –, avec des bonus pouvant atteindre 200 000 euros, comme indiqué dans le communiqué du club.

Hissez haut, Satriano !

L’OL laisse filer un nouveau buteur en Liga

JF

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