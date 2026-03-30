L’OL laisse filer le bourreau du Real Madrid

Est-ce que les Gaulois voulaient quitter leur potion magique, eux ? Auteur de l’un des buts de la saison en Liga face au Real, Martín Satriano ne retrouvera pas le Groupama Stadium. Prêté par l’OL à Getafe depuis le mercato hivernal, l’attaquant uruguayen a vu le club de la banlieue madrilène lever son option d’achat.

Plus efficace en Espagne

En 10 matchs sous ses nouvelles couleurs, il a déjà plus marqué en championnat (3 buts) que lors de la première partie de saison avec Lyon (2 buts en 11 matchs), de quoi conforter son nouveau club dans son choix.

Transfert définitif de Martín Satriano à Getafe 🔴🔵 Le club espagnol a levé l’option d’achat prévue dans le cadre du prêt de l’attaquant uruguayen 🤝 Nous souhaitons beaucoup de réussite à Martín pour la suite 👋 👉 https://t.co/2I1plTwnIS pic.twitter.com/x7QEjFQyhB — Olympique Lyonnais (@OL) March 30, 2026

Une bonne opération pour les Gones, qui récupèrent six millions dans l’opération – il avait été acheté cinq millions l’été dernier –, avec des bonus pouvant atteindre 200 000 euros, comme indiqué dans le communiqué du club.

Hissez haut, Satriano !

L’OL laisse filer un nouveau buteur en Liga