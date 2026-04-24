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Le Red Star continue sa marche en avant, Annecy cartonne Pau, Bastia au bord de la relégation

LB
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Le Red Star continue sa marche en avant, Annecy cartonne Pau, Bastia au bord de la relégation

Pluie de cartons rouges. Après sa défaite face à Reims le week-end dernier (3-2), le Red Star a repris sa marche en avant en renversant Guingamp (3-2). Surpris dès l’entame par Louis Mafouta (0-1, 6e), les Audoniens sont parvenus à tout renverser en une minute grâce à Damien Durand bien aidé par la défense bretonne (1-1, 34e), puis par Jovany Ikanga qui s’est offert un numéro de soliste avant d’envoyer une praline en lucarne (2-1, 35e). Ryad Hachem a fait le break juste avant la mi-temps (3-1, 43e). Mais les pensionnaires du stade Bauer se sont fait peur jusqu’au coup de sifflet final après le penalty transformé par Mafouta (3-2, 71e). Le Red Star est pour l’instant quatrième.

Annecy assure le spectacle, Laval se donne le droit de croire au maintien

Malgré l’absence de but, Laval a fait une excellente opération dans la course au maintien. En réussissant à tenir en échec Rodez (0-0), les Tango prennent quatre points d’avance sur Bastia et Amiens et ne devrait donc pas être concerné par une descente directe. En mauvaise posture avant cette 32e journée, Bastia a retardé l’échéance en faisant match nul sur la pelouse de Clermont (1-1) grâce à la sublime égalisation d’Alexandre Zaouai dans le temps additionnel (1-1, 90e+1). La rencontre entre Annecy et Montpellier a été interrompue plus de trente minutes après des jets de fumigène sur la pelouse alors que le MHSC menait au score grâce à Axel Gueguin (0-1, 18e). Pas de quoi perturber les Montpelliérains qui ont inscrit le but du break en toute fin de match grâce à Nathanaël Mbuku (0-2, 88e). La messe semble déjà dite pour Amiens.

Mais c’est du côté du Parc des Sports d’Annecy que le spectacle a eu lieu. Les Haut-Savoyards ont infligé une manita aux Palois (5-1), bien aidés par la défense paloise qui a offert le premier but au FCA (1-0, 15e), avant que Moïse Sahi Dion n’inscrive un doublé (2-0, 23e & 3-0, 36e). Ahmed Kashi (4-0, 49e) et Alejandro Gomes (5-0, 64e) sont venus confirmer la victoire d’Annecy. Tom Pouilly est toutefois venu sauver l’honneur palois en fin de rencontre (5-1, 88e).

Reste à voir quel sera le dénouement de la rencontre entre Amiens et Montpellier.

Amiens 0-2 Montpellier

Buts : Gueguin (18e), Mbuku (88e) pour les Pailladins

Annecy 5-1 Pau

Buts : Salles (15e CSC), Dion (23e, 36e), Kashi (49e), Gomes (64e) pour le FCA // Pouilly (88e) pour les Maynats

Clermont 1-1 Bastia

Buts : Sow (28e) pour les Lanciers // Zaouai (90e+1) pour le SCB

Expulsion : Ackra (47e) côté Clermont // Merghem (75e) côté Bastia

Laval 0-0 Rodez 

Red Star 3-2 Guingamp

Buts : Durand (34e), Ikanga (35e), Hachem (43e) pour l’Étoile rouge // Mafouta (6e, 71e SP) pour l’En avant

Reims et Troyes se reprennent en Ligue 2

LB

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