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Les stars du foot européen risquent de faire une croix sur les JO 2028

JF
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Les stars du foot européen risquent de faire une croix sur les JO 2028

Qui pour défendre la médaille d’argent de l’équipe de France olympique ? Si l’on se veut ambitieux pour la France, il ne devrait pas y avoir de tête d’affiche tricolore, ou même européenne, du côté des Jeux olympiques de Los Angeles dans deux ans. En effet, l’organisation de l’événement vient d’annoncer que le tournoi débutera le 10 juillet.

Organisé du 9 juin au 9 juillet 2028 en Irlande et au Royaume-Uni, le prochain Euro se terminera donc la veille de la première journée du tournoi olympique, étant donné que les compétitions de ballon rond démarrent un peu plus tôt que les JO eux-mêmes (14 juillet-30 juillet), du fait de leur durée. Les finales, quant à elles, sont prévues le 28 juillet pour les hommes et le 29 juillet pour les femmes.

Si vous voulez prendre des billets, tirage au sort de la première vague ce mercredi, alors que les rencontres auront lieu entre New York, Columbus, Nashville, Saint-Louis, San Jose, San Diego et Pasadena. Une nouvelle fois, le rêve olympique du Kyks devrait rencontrer un obstacle insurmontable.

Bah oui, les Bleus de Zizou iront direct en finale, non ? En tout cas, ça, c’est le point de vue franco-français, mais il y a fort à parier que comme en 2024, de nombreux clubs empêchent leurs pépites d’aller se frotter à l’olympisme, la fatigue liée à l’Euro en porte-étendard. Si ça permet encore à Jean-Philippe Mateta de nous faire rêver en plein été, on ne dit pas non.

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JF

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