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Valverde et Güler illuminent Madrid

TB
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Valverde et Güler illuminent Madrid

Real Madrid 4-1 Elche

Buts : Rüdiger (39e), Valverde (44e), Huijsen (66e) et Güler (89e) pour les Merengue // Moran (85e, CSC) pour les Franjiverdes

Supplément golazos. Une nouvelle fois porté par un grand Federico Valverde et un but sensationnel d’Arda Güler, le Real Madrid a fait le job avec la manière contre Elche (4-1). Les Madrilènes auront pris leur temps, tout en détente, avant de faire la différence en quelques minutes avant la pause. Le pétard de Valverde sur coup-franc est repoussé comme il peut par Matías Dituro, mais Antonio Rüdiger a bien suivi pour envoyer une praline au fond (1-0, 39e). En feu cette semaine face à Manchester City, le milieu de terrain urugayen est encore dans tous les bons coups et nous gratifie d’un nouveau bijou : contrôle à l’entrée de la surface, crochet, frappe placée du droit en pleine lucarne (2-0, 44e).

Le lob fabuleux de Güler

Malgré quelques opportunités laissées en route, notamment par Brahim Díaz, les Merengue ne seront pas vraiment inquiétés après la pause par le 17e de Liga. Mieux encore : un autre défenseur fait trembler les filets en la personne de Dean Huijsen, auteur d’une tête gagnante sur un bon centre de Daniel Yáñez (3-0, 66e). La réduction du score contre son camp du malheureux Manuel Angel Moran n’y changera pas grand chose (3-1, 85e). D’autant que le Real avait décidé de régaler, à l’image d’Arda Güler, qui y va d’un lob fabuleux depuis sa propre moitié de terrain (4-1, 89e). On en oublierait presque que les Madrilènes recollent à une longueur du Barça.

Du très grand art.

Le Real cale à Elche et perd de l’avance sur le Barça

TB

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