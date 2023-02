Le Real Madrid martyrise Elche

Real Madrid 4-0 Elche

Buts : Asensio (8e), Benzema (31e SP et 45e+1 SP) et Modrić (80e) pour les Merengues

En match en retard de la 21e journée de Liga à Santiago-Bernabéu ce mercredi soir, le Real Madrid a maîtrisé Elche (4-0), pour conserver sa distance de huit points avec le leader FC Barcelone. De leur côté, les Illicitans restent derniers.

Dans une rencontre largement dominée par les Merengues, l’ouverture du score n’a pas tardé à arriver. Lancé par Dani Carvajal au milieu de terrain, Marco Asensio s’est ainsi offert un raid solitaire, pour éliminer Lisandro Magallán et Raúl Guti, avant de conclure d’un plat du pied gauche (1-0, 8e). Incapables de cadrer le moindre de leurs quelques tirs dans le premier acte, les visiteurs ont fini par concéder le break à la demi-heure de jeu, sur penalty. De la tête, Karim Benzema s’est en effet heurté au bras traînant d’Enzo Roco, venu offrir à l’attaquant une sentence transformée dans la lucarne gauche d’Edgar Badia (2-0, 31e). Le Français est de nouveau sollicité dans le même exercice, peu avant la pause et une faute (généreuse) obtenue par Rodrygo, pour cette fois placer le cuir dans le coin droit du portier (3-0, 45e+1).

Plus en gestion au retour des vestiaires, les Madrilènes ont attaqué par à-coups, Asensio trouvant les mains de Badia sur une belle volée (64e). Il a alors fallu attendre l’arrivée de sang frais pour voir la partie s’emballer définitivement, et Luka Modrić régaler. Sollicité à l’entrée de la surface, le Croate s’est chargé d’allumer un missile croisé du droit, afin de nettoyer la lunette franjiverde une dernière fois (4-0, 80e). Non, le spectacle n’existe pas qu’en Ligue des champions.

Real Madrid (4-3-3) : Lunin – Alaba, Nacho, Militão, Carvajal (Odriozola, 68e) – Ceballos (Modrić, 68e), Camavinga (Tchouameni, 68e), Valverde – Asensio (Arribas, 81e), Benzema (Mariano Díaz, 78e), Rodrygo. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Elche (3-5-2) : Badia – Diego González (Lirola, 73e), Roco (Verdú, 57e), Magallán – Carmona, Raúl Guti (Diop, 58e), Gumbau, Fidel (Tete Morente, 58e), Clerc – Nteka (Boyé, 66e), Ponce. Entraîneur : Pablo Machín.