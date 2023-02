Karim Benzema dépasse encore Raúl dans l’histoire du Real Madrid

DEUX. CENT. TRENTE.

En marquant un doublé contre Elche ce mercredi soir, lors d’un match gagné pépère 4-0 pour le compte de la 21e journée du championnat d’Espagne, Karim Benzema a fait un peu de grabuge dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire du Real Madrid en Liga. À égalité avec l’immense, le légendaire, le magnifique et le très classieux Raúl, avant le match, KB Nueve passe donc désormais seul deuxième avec ses 230 preuves d’amour plantées depuis son arrivée en Espagne en 2009.

Keep breaking 𝙍𝙀𝘾𝙊𝙍𝘿𝙎! 🔝

📈 @Benzema (230) overtakes Raúl González (228) to become the 𝙎𝙀𝘾𝙊𝙉𝘿 𝙃𝙄𝙂𝙃𝙀𝙎𝙏 𝙎𝘾𝙊𝙍𝙀𝙍 in Real Madrid history pic.twitter.com/CsTDun6W66

— Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) February 15, 2023