Pedro Porro lèche les bottes de Tudor et défend Kinsky

Alerte au fayot ! Interrogé par le média espagnol AS, Pedro Porro a exprimé son soutien à son coach, Igor Tudor, largement contesté depuis son arrivée à Londres. Au cœur des polémiques, après le remplacement d’Antonin Kinsky à la 17e minute du huitième de finale aller face à l’Atlético de Madrid, le technicien croate a le vestiaire avec lui.

Porro au soutien du coach et de Kinsky

« Le manager voulait le protéger et, de mon point de vue, il a bien fait, assume d’abord le latéral. De notre côté, on ne pense pas qu’il l’a sorti à cause de ses deux erreurs. Le premier but est un golazo, tu ne peux rien faire. J’ai bien vu qu’il voulait le protéger. Peut-être que s’il le laisse, il sort trois ou quatre arrêts ensuite, mais tu ne peux pas le savoir. »

Surtout, Porro loue l’état d’esprit de son gardien, qui aurait, semble-t-il, les reins solides pour assumer tout ça : « Ce que j’ai dit à Tony, c’est qu’il peut t’arriver beaucoup de choses dans le foot. C’est ça le foot, se relever, il n’y a pas d’autre option. Beaucoup de monde lui a envoyé un message, son moral est revenu. Je sens bien Kinsky, il a envie, il est motivé. » Dans la foulée de sa boulette, Kinsky avait reçu le soutien de la grande confrérie des gardiens, David de Gea ou encore Joe Hart en tête. Malgré tout, Tudor, quant à lui, n’a jamais eu l’air de regretter ses choix et il serait surprenant de voir Kinsky commencer le match retour…

L'énorme bourde d'Igor Tudor avec un chauve