S’abonner au mag
  • C1
  • 8es
  • Tottenham-Atlético

Pedro Porro lèche les bottes de Tudor et défend Kinsky

EA
5 Réactions
Pedro Porro lèche les bottes de Tudor et défend Kinsky

Alerte au fayot ! Interrogé par le média espagnol AS, Pedro Porro a exprimé son soutien à son coach, Igor Tudor, largement contesté depuis son arrivée à Londres. Au cœur des polémiques, après le remplacement d’Antonin Kinsky à la 17e minute du huitième de finale aller face à l’Atlético de Madrid, le technicien croate a le vestiaire avec lui.

Porro au soutien du coach et de Kinsky

« Le manager voulait le protéger et, de mon point de vue, il a bien fait, assume d’abord le latéral. De notre côté, on ne pense pas qu’il l’a sorti à cause de ses deux erreurs. Le premier but est un golazo, tu ne peux rien faire. J’ai bien vu qu’il voulait le protéger. Peut-être que s’il le laisse, il sort trois ou quatre arrêts ensuite, mais tu ne peux pas le savoir. »

Surtout, Porro loue l’état d’esprit de son gardien, qui aurait, semble-t-il, les reins solides pour assumer tout ça : « Ce que j’ai dit à Tony, c’est qu’il peut t’arriver beaucoup de choses dans le foot. C’est ça le foot, se relever, il n’y a pas d’autre option. Beaucoup de monde lui a envoyé un message, son moral est revenu. Je sens bien Kinsky, il a envie, il est motivé. » Dans la foulée de sa boulette, Kinsky avait reçu le soutien de la grande confrérie des gardiens, David de Gea ou encore Joe Hart en tête. Malgré tout, Tudor, quant à lui, n’a jamais eu l’air de regretter ses choix et il serait surprenant de voir Kinsky commencer le match retour

L'énorme bourde d'Igor Tudor avec un chauve

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.