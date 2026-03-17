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Antonio Rüdiger espère être prolongé au Real Madrid

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Antonio Rüdiger espère être prolongé au Real Madrid

La tempête restera-t-elle à Madrid ? Antonio Rüdiger voudrait en tout cas rester au Real Madrid. Interrogé la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions face à Manchester City, le défenseur allemand explique qu’il aimerait prolonger son contrat, finissant cet été, avec la Casa Blanca.

« Pour moi, le plus important, c’est d’être en bonne santé, commence l’ancien de Chelsea qui a déjà raté 21 matchs pour cause de blessures cette saison. Pour le reste… Je suis sûr que nous trouverons un accord. Ce n’est pas le moment d’en parler. Je sens le respect des gens et j’apprécie beaucoup cela. » Restera ou ne restera pas, Antonio Rüdiger n’est pas irremplaçable pour le Real qui prépare déjà la suite.

Qui pour le remplacer ?

En plus de la rumeur qui enverrait Nico Schlotterbeck dans la capitale espagnole, il en existe d’autres qui évoquent un possible échange entre le défenseur de Tottenham Christian Romero et Rüdiger. Tout dépendra donc de la prolongation du défenseur allemand, mais le clash entre Romero et ses dirigeants ainsi que les mauvaises performances des Spurs peuvent donner des idées d’ailleurs à l’Argentin.

Sinon, le contrat de Nicolas Pallois prend aussi fin cet été…

Guardiola : une pause s’impose ?

EA

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