Un nouveau prétendant pour Greenwood cet été ?

Qu’en pensera David Trezeguet ? En quête d’un renfort offensif pour cet été, alors que ses attaquants sont dans l’œil du cyclone pour leurs perfs décevantes, la Juventus voudrait signer Mason Greenwood, selon les informations de La Gazzetta dello Sport. Le joueur anglais, qui compte 25 buts et 8 passes décisives en 38 matchs cette saison, serait sur la short-list de la Vieille Dame depuis 2024, toujours selon le média italien.

Si le joueur répète qu’il se sent bien à Marseille et que les cadors européens ne se bousculent pas au portillon en raison de violences conjugales, tentative de viol et menace de mort supposés, la Juventus pourrait se laisser tenter. Le club du Piémont entretient de bons rapports avec l’OM, qui avait récupéré Timothy Weah l’été dernier.

Selon Tuttosport, pour remplacer Greenwood, Marseille songerait de son côté à… Jonathan David. L’ancien du LOSC, isolé dans l’effectif turinois, n’a marqué que sept fois en 39 matchs cette saison, bien loin des attentes dans le Piémont.

Prudence, quand même : les rumeurs du mois de mars sont rarement les réalités de l’été. Surtout quand on ne sait pas si le directeur du foot sera encore en poste.

Un potentielle cible de l’OM prolonge avec la Juve