Olivier Létang n’obtient pas gain de cause contre l’OM

À vos agendas ! La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le LOSC devrait bel et bien se tenir dimanche à 17h15, comme prévu initialement. Olivier Létang a bien tenté de faire plier les instances, mais n’a visiblement pas réussi, d’après les informations de La Provence. « C’est un non-sujet », ont indiqué la LFP et la préfecture auprès du quotidien local.

Plus d’une semaine de repos pour Marseille

Le président lillois a évidemment dans le viseur un déplacement en Angleterre quatre jours plus tôt pour la manche retour des huitièmes de Ligue Europa contre Aston Villa. Il a également mis en avant des questions de sécurité en cette journée de second tour des élections municipales.

De son côté, l’OM, qui n’a plus qu’un match par semaine et neuf jours de repos entre la victoire à Auxerre et la réception de Lille n’avait évidemment aucun intérêt à militer pour ce report.

S’il veut faire son devoir de citoyen, Létang devra opter pour une procuration.

Olivier Létang est toujours inquiet pour la tenue d’OM-LOSC