Dimitri Payet raccroche les crampons !

Marseille pleure.

La pluie diluvienne à Marseille ce dimanche était peut-être un signe : Dimitri Payet a annoncé, en direct sur Ligue 1+, qu’il prenait sa retraite. « À la veille de mes 39 ans, j’annonce officiellement que je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel. Mon rêve était de devenir professionnel, j’ai réussi à le faire », a déclaré, en larmes, celui qu’on aura donc vu pour la dernière fois en tant que footballeur professionnel sous le maillot de Vasco de Gama.

S’il n’aura pas réussi à ramener un titre à l’Olympique de Marseille, sans doute le club le plus marquant de sa carrière, Payet raccroche les crampons avec l’étiquette du meilleur passeur de l’histoire de la Ligue 1. Mais aussi avec de jolis souvenirs laissés en équipe de France, notamment à l’Euro 2016, pour un total de 8 buts en 38 sélections. En plus de l’OM et Vasco de Gama, le milieu offensif aura également fait le bonheur de Nantes, Saint-Étienne, Lille et West Ham.

103 buts en Ligue 1, c’est quand même pas rien !

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