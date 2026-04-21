Lamine Yamal rend hommage à Lionel Messi après avoir décroché un trophée

Le digne héritier ? Lamine Yamal a remporté le prix du Jeune sportif mondial de l’année, lors de la cérémonie des Laureus World Sports Awards 2026 à Madrid, ce lundi. À 18 ans seulement, la pépite du FC Barcelone ajoute une nouvelle distinction individuelle à son palmarès, grâce à ses performances au cours de l’année écoulée.

L’attaquant catalan, désormais scruté pour ses moindres faits et gestes, s’est fait à son nouveau statut : « Au début, c’est difficile de prendre pleinement conscience de cette responsabilité. Au final, on n’a pas le droit à l’erreur parce qu’on est un modèle pour beaucoup d’enfants. Mais, j’essaie de voir cela comme quelque chose de positif. Chaque fois que je prends la parole, j’essaie de dire des choses qui ont du sens, et qui peuvent aider un maximum de personnes. »

Lamine Yamal receives the Laureus World Young Sportsperson of the Year Award 🏆#Laureus26 pic.twitter.com/ZpYVSNSyp9 — Laureus (@LaureusSport) April 20, 2026

Sur les traces de son idole

Lamine Yamal a profité de l’occasion pour exprimer son admiration envers un autre numéro 10, gaucher, qui a fait le bonheur du FC Barcelone de 2004 à 2021 : Lionel Messi. « Quand on réalise qu’un athlète est une légende non seulement dans son sport, mais aussi dans tous les autres, on comprend ce qu’il représente. Messi est le plus grand footballeur de l’histoire, selon moi. S’il n’est pas le plus grand athlète de tous les temps, il figure parmi les meilleurs. C’est une idole. J’espère avoir un parcours similaire au sien », souhaite l’international espagnol.

🤩 Lamine Yamal rend hommage à Messi, "le plus grand footballeur de l'Histoire" !#beINSPORTS pic.twitter.com/rInGTsjCuC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 21, 2026

Une victoire de la Roja à la Coupe du monde 2026 serait le début de la ruée vers une carrière en or, à l’image de celle de la Pulga.

Un ancien du Barça ne dirait pas non à un retour à la maison