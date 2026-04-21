Un joueur de Midtjylland grièvement blessé à l'arme blanche

Stupeur. Ce mardi matin, le club danois de Midtjylland a annoncé dans un communiqué qu’Alamara Djabi, joueur de 19 ans au club a été grièvement blessé après une attaque au couteau.

Alamara Djabi, blev alvorligt såret i et knivstikkeri og er nu i stabil tilstand efter to operationer. Han er vågnet fra kunstig koma og har det efter omstændighederne godt. FC Midtjylland er i tæt dialog og samarbejde med myndighederne og støtter ham og hans familie. pic.twitter.com/ALiQDUP5py — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) April 21, 2026

Selon le club, le joueur « se trouve désormais dans un état stable après deux opérations ». Plongé dans un coma artificiel, le milieu de terrain s’est depuis réveillé et se porte « relativement bien compte tenu des circonstances ». Si l’on ne connait pas les circonstances du drame, le jeune footballeur a été atteint par un coup de couteau lors d’une attaque survenue ce dimanche 19 avril vers 3h30.

Midtjylland a apporté son soutien au joueur et à sa famille.

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