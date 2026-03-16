Olivier Létang est toujours inquiet pour la tenue d’OM-LOSC

Létang de parole. Après la victoire du LOSC sur la pelouse du Stade rennais (1-2), Olivier Létang ne démord pas de sa volonté d’un report du match opposant l’Olympique de Marseille au Lille OSC en raison des élections municipales dimanche prochain.

Le président des Dogues craint des débordements liés aux résultats de dimanche prochain. La rencontre, qui devait se jouer à 20h45, a été décalée à 17h15. Et voilà qui devient aussi routinier qu’une skin care : le dirigeant lillois n’est pas content. Le contexte n’aide pas : une baston entre Rennais et Lillois a déjà terni le dimanche des Nordistes en faisant un blessé.

Une délégation assurée et en sécurité, un vœu pieux

« Je n’ai pas envie de polémiquer parce qu’il n’y a pas de polémique, affirme Létang. Mais quand on nous dit : “Surtout, on ne peut pas jouer à 20h45 parce qu’il y a trop de risques”, ce n’est pas moi qui l’ai décrété. Et nous dire : “Vous allez jouer à 17h15…” J’ai vu les premières estimations des résultats à Marseille et c’est effectivement assez ténu. (Le maire sortant Benoît Payan est talonné par le candidat RN, NDLR.) Ce que je demande simplement, c’est que notre délégation puisse être assurée qu’elle soit en sécurité. Si on nous dit effectivement que tout va bien se passer, on sera prêt à 17h15 dimanche prochain pour jouer à l’Olympique de Marseille. »

Qui lui dit qu’un but à la 90e donnant la victoire à Lille a plus de chance de causer du bordel à Marseille ?

La programmation d’OM-Lille en suspens en raison des élections municipales