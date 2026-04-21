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Leonardo Bonucci a un rêve pour l’Italie

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Leonardo Bonucci a un rêve pour l’Italie

La solution à tous les problèmes. Quelques jours après le remplacement de Gennaro Gattuso par l’intérimaire Silvio Baldini, Leonardo Bonucci espère voir du changement à la tête de la Nazionale. Présent à la remise du trophée Laureus du sport à Madrid, l’ancien Juventino rêve de voir un certain Pep Guardiola sur le banc azzurro : « L’avoir signifierait introduire un changement radical par rapport à tout ce qui a été fait dans le passé », affirme l’ex-défenseur qui était pourtant dans le staff de Gattuso.

« Rêver en ce moment ne coûte rien »

Repartir de zéro avec un coach multititré : l’idée fait rêver, même si elle relève encore du fantasme. « C’est très difficile, mais rêver en ce moment ne coûte rien », plaide Bonucci. Pour l’heure, le technicien catalan est toujours sous contrat avec les Cityzens jusqu’en juin 2027.

Mais pour le champion d’Europe 2021, la Nazionale a besoin d’un changement de fond. « La sélection actuelle, si je la compare à la nôtre qui a remporté l’Euro… Sur le plan technique et en matière de talent, elle est sans aucun doute supérieure, mais ce qui manque, c’est un degré de maturité au niveau du leadership et de la personnalité, car dans les matchs qui comptent, c’est ce qui fait la différence. J’espère que cet échec de la sélection italienne pourra être un nouveau départ », conclut Bonucci, plein d’espoir de voir briller son pays.

Faudra expliquer ça à Ancelotti qui rêve d’un retour aux classiques italiens.

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