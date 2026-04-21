Bournemouth voit la vie en Rose

Les Cherries prennent un accent allemand. Quelques jours seulement après avoir annoncé la fin de sa belle histoire d’amour avec le technicien basque Andoni Iraola, Bournemouth a déjà trouvé son successeur. Le club anglais a officialisé l’arrivée de Marco Rose sur son site Internet. « L’AFC Bournemouth est ravie de confirmer la nomination de Marco Rose comme nouvel entraîneur-chef du club sur un contrat de trois ans, qui débutera après la conclusion de la saison 2025-2026 », pouvait-on lire sur le communiqué.

Le second entraîneur non-britannique de Bournemouth

Avec cette nomination, Marco Rose devient seulement le second entraîneur non-britannique et le premier coach allemand de l’histoire de Bournemouth. Il prendra ses fonctions cet été, à l’issue de la saison en cours.

Réputé pour son football offensif et entreprenant aperçu au Red Bull Salzbourg (2017-2019), au Borussia Mönchengladbach (2019-2021) et celui de Dortmund (2021-2022), le technicien de 49 ans reste sur une expérience mitigée à Leipzig (2022-2025). Malgré ses débuts réussis ponctués par un sacre en Coupe d’Allemagne en 2023 et deux éliminations en huitièmes de finale de Ligue des champions face à Manchester City et le Real Madrid, Marco Rose avait été mis à la porte par les dirigeants des Bullen en mars 2025 à cause de son irrégularité et de résultats décevants.

Tout n’est pas toujours tout beau, tout Rose.

Bournemouth va tourner une très belle page cet été