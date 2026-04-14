Bournemouth va tourner une très belle page cet été

Après les rires viennent les pleurs. Trois jours après la victoire de Bournemouth sur la pelouse d’Arsenal (1-2) en Premier League, les supporters des Cherries ont appris une nouvelle qui va gâcher le reste de leur journée : l’entraîneur Andoni Iraola va quitter le club anglais à l’issue de la saison.

Les dirigeants anglais ont officialisé le départ du coach de 43 ans via un communiqué publié ce mardi après-midi sur le site internet du club : « L’AFC Bournemouth peut confirmer que l’entraîneur-chef, Andoni Iraola, quittera le club à la fin de la saison 2025/26. »

« Je pense que c’est le bon moment pour que je m’éloigne »

Arrivé à l’été 2023 après trois belles saisons au Rayo Vallecano, le tacticien basque s’est construit une flatteuse réputation outre-Manche. Son pressing intense, son style de jeu offensif et sa faculté à faire éclore et développer de jeunes talents ont attiré les regards de nombreux clubs.

Club statement: Andoni Iraola. — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 14, 2026

« Ça a été un honneur de gérer l’AFC Bournemouth et je suis fier de ce que nous avons réalisé ensemble, a déclaré l’Espagnol. Je pense que c’est le bon moment pour que je m’éloigne, mais je porterai toujours des souvenirs fantastiques de ce club. »

Déjà affecté par les départs de Huijsen (Real Madrid), Zabarnyi (PSG) et Kerkez (Liverpool) l’été dernier, l’actuel 11e de Premier League devra aussi compenser le départ de son architecte à l’intersaison.

The cherry on the cake.

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