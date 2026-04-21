Thauvin rend un hommage appuyé à Deschamps

Les histoires d’amour finissent toujours bien. La fin de saison approche à grands pas et celle du RC Lens pourrait se terminer en apothéose. Toujours en lice en Coupe de France et dauphins du Paris Saint-Germain en championnat, les Lensois et Florian Thauvin ont le droit de rêver. Le début de saison exemplaire de Thauvin a fini par payer : l’ailier lensois a retrouvé les Bleus en octobre. Un retour qu’il doit en grande partie à un homme.

Dans une interview fleuve accordée à L’Équipe, le champion du monde 2018 est revenu sur sa relation avec Didier Deschamps : « Il y a un lien particulier et je serai à vie reconnaissant envers Didier Deschamps, car il m’a permis de réaliser deux rêves : accéder à l’équipe de France et gagner la Coupe du monde. Ça dépasse le cadre du football, humainement, il m’a permis de rêver. »

Mission 2026

La liste du Mondial 2026 approche pas à pas, dans la tête de l’ancien Marseillais, un objectif ne l’a jamais vraiment quitté. « Les Bleus, j’y ai toujours cru et tant que je serai joueur pro, j’y croirai, a-t-il annoncé. Est-ce que je pardonnerais à Didier Deschamps s’il se passait de moi cet été ? Je lui pardonnerais, comme je lui ai pardonné les fois où j’étais en sélection et même pas sur le banc. Moi ou un autre, l’équipe de France ne nous appartient pas, elle appartient aux Français… »

Auteur de dix buts et sept passes décisives cette saison, le Lensois garde espoir : « Même si j’espère de tout cœur faire partie de l’aventure, un autre rêve pour moi, quoi qu’il arrive, je souhaite le meilleur à la France et à Didier Deschamps. »

Réponse le 13 mai.

Florian Thauvin réagit à la liste des Bleus