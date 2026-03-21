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Florian Thauvin réagit à la liste des Bleus

JF
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Florian Thauvin réagit à la liste des Bleus

Un but, deux passes dé, allô Didier ? Pas retenu dans la dernière liste de Didier Deschamps, la dernière avant la Coupe du monde de cet été, Florian Thauvin semble assez mal parti pour en être lors du mondial. Mais sur le terrain, le Lensois continue de faire des merveilles, à l’image de sa performance face à Angers.

« Forcément de la déception »

Au micro de Ligue 1+, celui qui facture 9 buts et 5 passes décisives en championnat cette saison a ainsi confié une petite pointe de déception, mais ne baisse pas les bras. « Bien évidemment, en tant que compétiteur, comme j’ai pris part aux deux dernières sélections, il y a forcément de la déception. Si je n’y suis pas aujourd’hui, ça veut dire que le coach attend plus de moi, a-t-il réagi, pas rancunier. Il faut que je sois performant, que je donne le maximum et que je continue comme ça. Et puis, on verra ce qu’il se passera d’ici la fin de saison. »

Une réflexion qui s’applique par exemple aussi à Matthieu Udol, auteur de l’un des plus jolis buts de la saison face à Angers, et un temps pressenti comme néo international du fait de son excellente saison. Auprès du diffuseur, Thauvin a d’ailleurs avoué en avoir parlé avec les concernés, sans pour autant rentrer dans les détails d’une potentielle déception de leur côté : « Concernant les autres, bien évidemment qu’on en a discuté, je vous répond la même chose, en tant que compétiteurs on veut tous faire partie de l’équipe de France. »

Avec la blessure de Manu Koné, il y a en tout cas une place à prendre quelque part dans cette liste, même si elle devrait plutôt se situer au milieu.

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JF

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