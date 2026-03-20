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Manu Koné quitte le rassemblement des Bleus

UL
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Manu Koné quitte le rassemblement des Bleus

Il vaut mieux être prêt en juin. Pour son dernier rassemblement avant le Mondial, Didier Deschamps va devoir se passer de Manu Koné. Selon les informations de RMC, le milieu de la Roma est touché aux ischio-jambiers. Il s’est blessé avec Rome lors du huitième de finale retour de Ligue Europa, disputé (et perdu) contre Bologne, sortant à la 20e minute. L’ancien Toulousain reste donc en Italie pour la tournée américaine de ses amis à la télévision.

Il rejoint Bradley Barcola à l’infirmerie. Les Bleus rencontrent le Brésil le jeudi 26 mars et la Colombie le dimanche 29 mars. Au milieu de terrain, les Bleus peuvent compter sur Eduardo Camavinga, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery et Aurélien Tchouaméni.

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