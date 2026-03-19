C3 : Bologne sort l'AS Rome dans une baston mémorable

AS Rome 3-4 Bologne

Buts : Ndicka (32e), Malen (SP, 69e) et Pellegrini (80e) pour la Louve // Rowe (22e), Bernardeschi (45e+2), Castro (58e) et Cambiaghi (111e)

Quel drama à l’Olimpico ! Confrontés non pas en championnat mais en huitièmes retour de Ligue Europa, l’AS Rome et Bologne se sont rendus coups pour coups, dans une rencontre d’abord marquée par la sortie sur blessure de Manu Koné à quelques jours du rassemblement avec l’équipe de France.

Ce qui ressemble très probablement à une alerte musculaire a ensuite laissé place à un véritable ping-pong de buts d’un côté et de l’autre. Finalement, c’est Bologne et Nicolo Cambiaghi qui ont eu le dernier mot, en seconde période de la prolongation (3-4). Les bolognais joueront Aston Villa en quarts, qui vient tout juste d’éliminer Lille.

Un alléchant Porto-Nottingham en quarts de C3

Sur les autres pelouses d’Europe, à noter la qualification du FC Porto, en plus de la remontada pleine de caractère du Betis sur le Panathinaïkos (4-0). La qualification des Portugais offre une seconde affiche alléchante à prévoir pour les quarts de finale, puisqu’ils seront opposés à Nottingham Forest, victorieux difficile de Midtjylland aux pénos.

Le programme des quarts de finale de Ligue Europa :

Bologne – Aston Villa

Porto – Nottingham

Fribourg – Celta

Braga – Betis

L’incroyable missile de Jens Odgaard qui offre la victoire à Bologne