Pas d'exploit du LOSC à Aston Villa, plus de clubs français en Ligue Europa

Aston Villa ne s'est pas laissé avoir par le piège lillois et se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue Europa (2-0). Surclassé, le LOSC sort à son tour de la compétition, où plus aucun club de Ligue 1 n'est engagé.

Aston Villa 2-0 Lille

Buts : McGinn (54e) et Bailey (86e) pour les Villans

Lille n’a pas eu la ressource suffisante pour créer un grand moment. Surclassé par Aston Villa (2-0) malgré des intentions dans le jeu, les Dogues sont éliminés de la Ligue Europa par de froids Villans dont les contres fulgurants ont finalement eu raisons des timides attaques placées lilloises. Après la débâcle lyonnaise face au Celta de Vigo, le LOSC n’a pas su gravir la montagne qui se dressait devant lui au coup d’envoi. Sans doute qu’il fallait faire plus au match aller. À l’arrivée, le constat est là : il n’y a plus de clubs français en Ligue Europa, et c’est bien frustrant au vu de ce qui était proposé en phase de ligue.

Martínez laser

Un premier acte dont l’archive vidéo fera un bon somnifère pour lutter contre les insomnies les plus persistantes. Les Villans n’ont pas proposé grand chose pour conforter leur avance quand les Lillois se sont montrés très peu dangereux sur leurs phases offensives, à l’image de cette chandelle de Thomas Meunier dans le ciel de Birmingham. Une très bonne illustration des premières idées lilloises. Du côté des locaux, la solution a failli venir au meilleur des moments, à savoir juste avant la mi-temps quand la tête décroisée de l’ancien Dogue filait tout droit vers le petit filet opposé de Berke Özer. Le portier turc s’envolait pour maintenir les siens à flots. Globalement, le LOSC a montré qu’il était bien entré dans son match sans pour autant faire frissonner Emiliano Martínez.

Le portier argentin a sans doute un peu plus tremblé au retour des vestiaires, quand le premier centre lillois a failli être coupé par Olivier Giroud, si le genou de Viktor Lindelöf n’était pas venu couper la première vraie alerte lilloise. La deuxième ne s’est d’ailleurs pas faite attendre, avec un bon coup franc de Nabil Bentaleb capté par Martínez. Mais derrière, son impressionnant dégagement sur Jadon Sancho prend tout le monde de court. L’ailier anglais crochetait ingénieusement Felix Correia pour servir John McGinn dont la frappe croisée trompait Özer (1-0, 54e). À deux buts de retard, l’exploit était de taille pour des Lillois encore une fois sonnés. Ces derniers pensaient revenir dans les débats quand Ayoub Bouaddi lançait Olivier Giroud dans la profondeur. La reprise du Français faisait mouche, mais sa rage a vite été rattrapée par sa logique position de hors-jeu.

Bailey finit le boulot

Bien déterminés à finir le taf, les hommes d’Unai Emery ont multiplié les offensives passé l’heure de jeu. Par Ollie Watkins d’abord, puis par un Jadon Sancho intenable qui fracassait le poteau visiteur. En parallèle, les petits espoirs lillois sont vite balayés, à l’image de cette percée d’Haraldsson stoppée plus ou moins licitement par Douglas Luiz. Licitement pour l’arbitrage du moins. Lille a montré un bien meilleur visage en seconde période, mais a tourné trop longtemps autour du pot. Jusqu’a se faire de nouveau avoir en contre, où les deux entrants Ollie Watkins et Leon Bailey finissaient le travail pour les locaux (2-0, 86e). Loin d’avoir été ridicule mais jamais dangereux, le LOSC espère, au même titre que son homologue lyonnais, garder cette envie pour aller chercher la meilleure place en championnat. Pour l’Europe, on repassera l’année prochaine.

Aston Villa (4-2-3-1) : Martínez – Bogarde (Cash, 74e), Lindelöf, Torres, Maatsen – Onana, Douglas Luiz, McGinn (Buendia, 74e) – Sancho (Bailey, 84e), Abraham (Watkins, 56e), Rogers (Elliott, 84e). Entraîneur : Unai Emery.

Lille (3-4-3) : Özer – Ngoy, Mbemba, Alexsandro (Mandi, 73e) – Meunier (Santos, 81e), Bouaddi (Edjouma, 66e), Bentaleb, Perraud – Mukau (Fernandez Pardo, 66e), Giroud, Correia (Haraldsson, 66e). Entraîneur : Bruno Genesio.

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