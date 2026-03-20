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Une cadre de l’OL soutient Aulas pour les municipales

UL
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Une cadre de l’OL soutient Aulas pour les municipales

Une latérale gauche qui penche de l’autre côté. Le projet du nouveau stade a-t-il fait des émules ? Après Bafétimbi Gomis et Karim Benzema, Jean-Michel Aulas a reçu le soutien de Selma Bacha. La cadre de l’OL Lyonnes, formée et née dans le Rhône, a tweeté un message de soutien à son ancien patron, qui a dirigé l’OL entre 1987 et 2023. « Le président Jean-Michel Aulas, c’est quelqu’un qui m’a toujours aidée, respectée et qui fait gagner, écrit l’internationale française. Ne vous privez jamais d’un homme de sa valeur, ni à Lyon, ni ailleurs. »

Selma Bacha n’avait jamais publiquement pris la parole pour soutenir un candidat aux élections municipales. Le second tour se déroule ce dimanche 22 mars. Le businessman de 76 ans a terminé juste derrière le maire sortant, Grégory Doucet, à l’issue du premier tour. 1 184 voix séparent les deux listes.

Il en a besoin, papi Aulas.

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UL

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