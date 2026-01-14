Vous ne devinerez jamais pour qui va voter Karim Benzema !

Loin des yeux, près du cœur. Ce mardi soir, au micro d’une émission politique sur LCI, Karim Benzema a manifesté son soutien à Jean-Michel Aulas, candidat aux municipales de mars prochain et accessoirement son ancien président à l’OL.

« Qu’est-ce qu’il faut changer à Lyon ? Eh bien il y a beaucoup de choses à changer en fait ! , a-t-il jugé en lâchant au passage un petit tacle pour le maire sortant, l’écologiste Grégory Doucet. En ce moment, je sais qu’il y a beaucoup de travaux, beaucoup de circulation. Il y a beaucoup de projets qui ne vont pas au bout et une ville comme Lyon mérite beaucoup mieux. »

Le principal opposant au maire sortant

Sans surprise, l’international aux 97 sélections se range derrière Aulas, qu’il connaît mieux que personne et qui a pu se délecter de ces paroles en visio, lui qui était invité sur le plateau. « Je suis de tout cœur avec lui, assure Benzema, convaincu que l’ancien président de l’OL peut faire ses preuves en politique. Jean-Michel Aulas a tout pour réussir. Parce que c’est quelqu’un qu’on écoute, c’est quelqu’un qui sait où il va et avec beaucoup d’expérience. Il l’a montré dans le football où Lyon était tout en bas, et il l’a monté tout en haut. » Proche de l’ex-maire Gérard Collomb, Jean-Michel Aulas s’impose aujourd’hui comme le principal opposant à Grégory Doucet. Attendez que les autres anciens Lyonnais répliquent pour garnir ses rangs.

