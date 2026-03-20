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Lucas Stassin et de jeunes cracks appelés avec la Belgique

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Lucas Stassin et de jeunes cracks appelés avec la Belgique

En plus d’un maillot… surréaliste, les Diables rouges accueillent de nouvelles têtes. Ce vendredi, Rudi Garcia a annoncé la liste des joueurs qui affronteront les États-Unis et le Mexique pour préparer la Coupe du monde.

Blessé, Thibaut Courtois ne sera pas du voyage, mais Kevin de Bruyne et Romelu Lukaku sont de retour après avoir raté la dernière sélection pour cause de pépins physiques.

Première pour Stassin

Pour la première fois, Mika Godts, Lucas Stassin et Nathan De Cat sont sélectionnés avec l’équipe première. Si les deux premiers réalisent de bonnes saisons, c’est surtout le dernier qui donne le sourire aux habitants du Plat Pays. Retenez son nom, plus simple à prononcer que Toby Alderweireld, parce qu’on risque d’en entendre parler cet été. Allez, on le redonne : Nathan De Cat !

À seulement 17 ans, le natif de Vilvorde est bien plus qu’une pépite Football Manager, il est le pilier du milieu de terrain d’Anderlecht, où il porte le numéro 74. « Nathan : c’est 34 matchs titulaire cette saison et un profil athlétique qu’on a pas beaucoup en Belgique », argumente Rudi Garcia pour justifier son choix.

« Le talent n’attend pas le nombre d’années. Je le sais très bien puisque Eden Hazard a commencé très tôt à Lille chez moi. Cherki a commencé à 16 ans à Lyon, et nous avions aussi pris Jorthy Morio à 16 ans parce qu’il jouait bien avec l’Ajax », termine le sélectionneur.

Un crack, appelons un Cat un Cat.

La Belgique et le Real Madrid tirent la tronche

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