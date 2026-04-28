S’abonner au mag
  • C1
  • Demies
  • PSG-Bayern Munich

Pour Rummenigge, le PSG n’existait pas avant le Qatar

AB
88 Réactions
Pour Rummenigge, le PSG n’existait pas avant le Qatar

Encore un qui n’a jamais vu jouer Amara Diané… Dans un entretien accordé à T-Online, Karl-Heinze Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern Munich dont il était aussi le PDG, s’est livré à une analyse du Paris Saint-Germain avant la demi-finale de Ligue des champions entre les deux clubs. Et pour le dirigeant, le PSG doit tout à l’arrivée de Nasser al-Khelaïfi : « Qui était le Paris Saint-Germain avant que Qatar Sports Investments ne le rachète ? » 

« Nasser, tu dois faire preuve de patience »

Visiblement personne, à lire celui qui se vante également d’avoir guidé son homologue qatari sur la bonne voie: « Je m’en souviens encore : après avoir perdu contre nous en finale en 2020, Nasser était complètement abattu. Je lui avais dit à l’époque : “Nasser, tu dois faire preuve de patience.” Dans le football, rien n’est acquis. Tu dois gagner à la sueur de ton front, faire des transferts intelligents. Tout ne dépend pas de l’argent. Il faut qu’il y ait un esprit dans le vestiaire qui te donne ces trois à cinq pour cent supplémentaires pour remporter ce trophée. » Des « transferts intelligents » qui se sont résumés en un nom : Luis Enrique.

Zlatan Ibrahimović a dû apprécier.

En direct : Paris Saint-Germain - Bayern Munich (0-0)

AB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.