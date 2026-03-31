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Entre Naples et Lukaku, le torchon brûle

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Entre Naples et Lukaku, le torchon brûle

Il y a des gens avec qui il ne vaut mieux ne pas s’embrouiller.  Alors que Romelu Lukaku, parti contre l’avis de son club en Belgique pendant la trêve internationale pour se remettre en forme, n’est toujours pas rentré à Naples, l’actuel troisième de Serie A l’a menacé de sanctions ce mardi.

Mais comment diable en est-on arrivé là ? On rembobine. Sélectionné en mars pour le rassemblement de la Belgique, Lukaku avait finalement décidé de ne pas accompagner ses coéquipiers aux États-Unis, où les Diables Rouges disputent deux amicaux. Revenu à la compétition en janvier, le buteur de 32 ans préférait se remettre doucement en forme sans prendre de risque, alors que des examens médicaux passés en sélection venaient de révéler une « inflammation persistante et la présence de liquide au niveau du fléchisseur de la hanche gauche », comme l’a lui-même expliqué le joueur sur ses réseaux sociaux.

Anvers et contre tous

Oui mais voilà, plutôt que de regagner directement Naples, Lukaku a préféré rester à Anvers pour suivre un programme de remise en forme auprès de Lieven Maesschalck, kiné star des Diables rouges. Ce qui n’a pas du tout plu au président napolitain, Aurelio De Laurentiis. Fâché tout rouge, le club parthénopéen avait alors posé un ultimatum : si Lukaku ne revenait pas d’ici la reprise de l’entraînement mardi, il serait écarté et écoperait d’une sanction financière.

Il faut donc croire que le Napoli a mis ses menaces à exécution, le Big Rom ne s’étant toujours pas pointé au pied du Vésuve : « Le club se réserve le droit de prendre les mesures disciplinaires appropriées et de décider de maintenir ou non le joueur au sein de l’équipe », écrit le champion d’Italie dans un communiqué publié en début d’après-midi.

Un petit tour à l’AC Milan ou à la Juve cet été pour continuer son tour d’Italie ?

Les blessures de Lukaku crispent de plus en plus à Naples

CMF

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