Dries Mertens pense à la retraite

Dries va pouvoir retourner s’occuper de Philippe.

Dries Mertens ne devrait pas s’éterniser dans le monde du football. Actuellement engagé dans un contrat à Galatasaray qui expire fin juin 2024, le Belge de 36 ans ne veut plus remettre les crampons, comme il l’a expliqué dans une émission diffusée sur la chaîne flamande VTM : « J’ai vraiment envie d’arrêter le football, à mon âge, on arrête normalement de jouer au football, avoue-t-il. Vous devenez plus lent, physiquement ça fait plus mal. J’avais l’habitude d’entrer sur le terrain et je n’avais pas besoin de m’échauffer. Maintenant, mon corps a besoin de redémarrer. C’est difficile. »

C’est un problème connu de tous, les footballeurs voyagent beaucoup et sont rarement chez eux, ce que regrette tout de même le meilleur buteur de l’histoire du Napoli (148 buts) : « Cela semble étrange. J’apprécie toujours le football, j’ai le meilleur travail du monde. Mais j’ai hâte d’avoir plus de liberté, je veux trouver la paix et être un père de famille. » Légende du football belge (109 sélections, 21 buts), Dries Mertens raccrochera les crampons avec l’image d’un grand champion.

On sent qu’Eden Hazard a vraiment inspiré tout le monde.

La Lazio et le Napoli dos à dos