Eden Hazard : « Je ne voulais pas aller jouer quelque part pour l’argent »

La vie, après.

Tout juste retraité, Eden Hazard est revenu sur les raisons de son choix pour L’Avenir, en marge d’un match du Variétés Club de France. L’ancien capitaine de la sélection belge explique qu’il avait déjà envisagé de raccrocher pour de bon l’an passé, au moment de dire stop à sa carrière internationale : « Je sortais d’une période compliquée avec le Real. J’avais toujours dit que j’arrêterais dès que je n’aurais plus de plaisir sur le terrain. Je ne voulais pas aller jouer quelque part pour l’argent. C’était la meilleure solution. Je ne prenais plus de plaisir aux entraînements… et je ne jouais plus. La décision était simple. »

« Je suis en paix avec moi-même, poursuit-il. J’y avais déjà réfléchi depuis un moment, donc ça m’a aidé. J’ai tellement de choses à faire en dehors du football que j’ai pu poser un choix serein. » L’ancien maestro du LOSC compte maintenant « rouler à vélo, jouer au golf, voyager ».

Joue-la comme Gareth.

