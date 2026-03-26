Les blessures de Lukaku crispent de plus en plus à Naples

Mieux vaut ne pas énerver De Laurentiis. Romelu Lukaku irrite ses dirigeants napolitains. Sélectionné avec les Diables rouges, l’attaquant s’est rendu en Belgique mais n’accompagnera pas ses coéquipiers aux États-Unis. La raison : Big Rom ne se sent pas prêt physiquement et préfère rester se remettre en forme.

Le natif d’Anvers a donc décidé de rester au Plat Pays pour s’entraîner seul. Une décision qui ne plaît pas à Naples, qui lui a demandé de revenir en Italie préparer la fin de saison, rapporte Le Soir. En conséquence, les Azzurri envisageraient de sanctionner financièrement Lukaku.

Encore Big le Rom ?

Une nouvelle absence qui alimente les doutes concernant la capacité du meilleur buteur de l’histoire des Diables rouges à retrouver son niveau à quelques mois de la Coupe du monde. Vincent Mannaert, directeur technique de l’équipe belge, est pourtant optimiste : « Je ne suis pas inquiet pour lui. Lukaku connaît parfaitement son corps. On sait tous à quel point il tient à l’équipe nationale. Il a envisagé de participer à ce stage (aux États-Unis), mais son objectif principal reste la Coupe du monde ».

Pas grave, « Tu me connais Afou », aka Lucas Stassin, est là pour assurer la relève.

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