Dunkerque gifle Boulogne et s’adjuge le derby

Boulogne-sur-Mer 2-6 Dunkerque

Buts : Pinot (8e) et Lecolier (72e) pour Boulogne // Robinet (13e, 81e), Sasso (37e, 64e), Massock (90e+2), Makhloufi (90e+3) pour l’USLD

Un derby et beaucoup de buts. Dunkerque est allé s’imposer largement sur la pelouse de Boulogne-sur-Mer grâce à deux doublés dans ce derby du Nord sans enjeu au niveau du classement. Deux équipes de milieu de tableau assurées d’être maintenues et sûres de ne pas jouer la montée à deux journées de la fin de saison. L’USLD reste dixième de Ligue 2, deux rangs devant son adversaire du soir.

Long calvaire pour Boulogne

Mais c’est un succès qui fera du bien aux Dunkerquois, qui n’avaient plus gagné le moindre match depuis le 13 mars, quand ils avaient collé 4 buts à Amiens. Ils mettent fin à une série de huit matchs sans victoire. Ça avait pourtant mal commencé avec l’ouverture du score dès la 8e minute d’Adrien Pinot, avant que Vincent Sasso puis Thomas Robinet n’inscrivent chacun un doublé pour assommer Boulogne. Réduit à dix après l’heure de jeu, Boulogne a réduit le score avant de sombrer dans les arrêts de jeu en encaissant deux buts supplémentaires.

Allez, plus que deux journées.

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