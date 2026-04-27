Quand le Bayern voulait recruter Ousmane Dembélé et Désiré Doué

Les deux étoiles parisiennes qui lui ont fait tourner la tête. Dans une interview accordée au média allemand t-online, Karl-Heinz Rummenigge, l’ancien directeur du Bayern Munich, a reconnu avoir suivi de près Ousmane Dembélé et Désiré Doué lorsqu’ils étaient tous les deux des joueurs du Stade rennais.

Pour le plus célèbre des ambidextres, l’Allemand avoue avoir été doublé par le Borussia Dortmund en 2016, alors que « nous voulions absolument l’engager ». Un recrutement raté qu’il explique par le sponsor du Stade rennais de l’époque, qui était le même que celui du club jaune et noir : Puma. Pour autant, il n’oublie pas les difficultés rencontrées par le numéro 10 avant son arrivée au PSG: « C’était un joueur merveilleux, mais comme on l’a vu, il a rapidement émigré de Dortmund vers Barcelone. »

Doué : désiré mais français

Concernant le plus doué des jeunes français, Rummenigge a expliqué qu’il avait choisi le PSG pour « rester dans sa France natale ». L’Allemand avoue avoir eu la rude concurrence du club de la capitale malgré les négociations avec Désiré Doué. Une décision « qui fait partie du jeu » et qui n’entache pas, selon lui, les « bonnes relations » entre Parisiens et Bavarois.

Ah ils ont donc fini de taper sur le QSG ?

Le groupe du Bayern pour le déplacement à Paris est connu