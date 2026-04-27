Un joueur de district dans le Tarn-et-Garonne touché par un feu d’artifice

Un match festif, mais pas pour la fête. Le sublime football amateur nous réserve toujours des surprises. Ce samedi dans le Tarn-et-Garonne, un match de D1 a été interrompu après le jet d’un feu d’artifice sur un joueur. La rencontre opposait Meauzac et les Jeunes Espoirs Montalbanais, deux équipes du haut de tableau de D1 départemental, avec à la clé une montée en Régional 3. Le joueur de Meauzac ayant été blessé, la rencontre n’est pas allée à son terme.

Pour le meilleur et pour le pyro

Comme le révèle La Dépêche du Midi, le match était suivi par un groupe de supporters plutôt virulent en bord de terrain. Tout a débordé lorsqu’un joueur de Meauzac a été expulsé après un second carton jaune. Aussitôt, les supporters ont dirigé un feu d’artifice en direction du joueur. Acte volontaire ou non, peu importe : le joueur de Meauzac est sorti du terrain, le short brûlé et la cuisse touchée.

Les gendarmes sont intervenus pour calmer la situation, et le joueur concerné pourrait porter plainte. De son côté, le district du Tarn-et-Garonne a vivement réagi après cet incident : « Alors que cette rencontre au sommet devait être une véritable fête du football, elle a malheureusement été entachée par le comportement irresponsable et inacceptable de certains individus. […] Des sanctions sévères seront prises à l’encontre des protagonistes identifiés », poursuit le district dans un communiqué.

Certains ont moins de chance avec les feux d’artifice.

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