Dans le Morbihan, l’arbitre sort 24 cartons rouges dans un match qui dégénère

Un nouveau candidat pour le Guinness World Records. Comme tous les dimanches, les amoureux du ballon rond se retrouvent sur les terrains de district pour jouer au foot dans le calme et la bonne humeur. Tous ? Pas vraiment. Dans le Morbihan, un arbitre a sorti 24 cartons rouges en fin de match. Une altercation entre joueurs et supporters de l’Avenir Guilliers et de l’Indépendante Mauronnaise a dégénéré en bagarre générale.

La gendarmerie venue siffler la fin de partie

Ce match de D2 dans le Morbihan n’avait pas vraiment d’enjeu au niveau du classement, vu que les deux équipes occupent le ventre mou de leur championnat. Selon le média local le Ploërmelais, la tension est surtout montée derrière la main courante : « Les invectives ont fusé pendant 90 minutes, notamment à l’égard de notre arbitre de touche », a expliqué le dirigeant de Mauron.

La rencontre a alors basculé en fin de match et les boxeurs footballeurs se sont échangé coups de poing, coups de pied et insultes. Un déchaînement de violence qui a nécessité l’intervention de la gendarmerie.

Fight Club en Bretagne.

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