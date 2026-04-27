Qui est le remplaçant de Vincent Kompany sur le banc du Bayern ?

Un autre forfait majeur. Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern, est privé de banc à l’occasion de la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, mardi soir. Le technicien belge a reçu un carton jaune lors du tour précédent face au Real Madrid, son troisième de la saison en C1, qui le suspend automatiquement pour le premier acte du dernier carré.

Aaron Danks sur le devant de la scène

Pendant que Kompany assistera à la rencontre depuis les tribunes, Aaron Danks prendra les commandes de l’équipe bavaroise, d’après le média allemand Bild. L’habituel entraîneur adjoint transmettra les consignes de « Vince the Prince » dans les vestiaires et depuis la zone technique. À 42 ans, Aaron Danks peut se targuer d’avoir assisté des grands noms sur les bancs du football anglais, à l’image d’Unai Emery et de Steven Gerrard à Aston Villa, ou encore Michael Carrick du côté de Middlesbrough.

Les coéquipiers de Manuel Neuer seront donc entre de bonnes mains.

Un Suisse au sifflet de PSG-Bayern