S’abonner au mag
  • C1
  • Demies
  • PSG-Bayern

Qui est le remplaçant de Vincent Kompany sur le banc du Bayern ?

CT
Réactions
Qui est le remplaçant de Vincent Kompany sur le banc du Bayern ?

Un autre forfait majeur. Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern, est privé de banc à l’occasion de la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, mardi soir. Le technicien belge a reçu un carton jaune lors du tour précédent face au Real Madrid, son troisième de la saison en C1, qui le suspend automatiquement pour le premier acte du dernier carré.

Aaron Danks sur le devant de la scène

Pendant que Kompany assistera à la rencontre depuis les tribunes, Aaron Danks prendra les commandes de l’équipe bavaroise, d’après le média allemand Bild. L’habituel entraîneur adjoint transmettra les consignes de « Vince the Prince » dans les vestiaires et depuis la zone technique. À 42 ans, Aaron Danks peut se targuer d’avoir assisté des grands noms sur les bancs du football anglais, à l’image d’Unai Emery et de Steven Gerrard à Aston Villa, ou encore Michael Carrick du côté de Middlesbrough.

Les coéquipiers de Manuel Neuer seront donc entre de bonnes mains.

Un Suisse au sifflet de PSG-Bayern

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.