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Le groupe du Bayern pour le déplacement à Paris est connu

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Le groupe du Bayern pour le déplacement à Paris est connu

Le Bayern a publié, ce lundi, la liste des joueurs qui feront le déplacement à Paris dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions face au PSG (mardi, 21 heures). Vingt joueurs ont été convoqués par Vincent Kompany, dont Manuel Neuer et Joshua Kimmich, les cadres de l’équipe. Le trio offensif composé de Harry Kane, de Luis Díaz et du Français Michael Olise est au grand complet. Dayot Upamecano, l’autre tricolore du Bayern, tiendra son rang et accompagnera son entraîneur en conférence de presse lundi soir, à partir de 19h30.

Pas de Gnabry et de Guerreiro

Le Bayern enregistre quatre forfaits pour cette première manche en terre hostile. Serge Gnabry, touché à la cuisse, est forfait pour le reste de la saison et loupera la Coupe du monde (11 juin-19 juillet 2026). À la suite d’une déchirure musculaire, Raphaël Guerreiro ne pourra pas apporter sa contribution à son équipe durant la double confrontation. Les jeunes talents Lennart Karl et Tom Bischof complètent la liste des absents.

En revanche, c’est une suspension qui empêche Vincent Kompany de diriger l’équipe durant ce match.

Qui est le remplaçant de Vincent Kompany sur le banc du Bayern ?

CT

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