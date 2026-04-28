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Le championnat marocain continuera pendant la Coupe du monde

CT
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Le championnat marocain continuera pendant la Coupe du monde

Une saison de tous les reports. Alors que la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord démarre le 11 juin, la FIFA a donné son accord pour la tenue des derniers matchs du Botola Pro D1, le championnat marocain, jusqu’au 27 juin… en plein Mondial, rapporte Radio Mars, ce lundi.

Le média marocain rapporte que la décision de la FIFA est due au décalage horaire entre le Maroc et les pays nord-américains, permettant de jouer les rencontres de Botola au moment où tous regards seront tournés vers les États-Unis, le Canada et le Mexique, les trois nations organisatrice de la Coupe du monde.

Un calendrier complètement chamboulé

Cette saison de Botola Pro D1 a accumulé beaucoup de retard, en raison de multiples reports liés aux compétitions internationales africaines : CAN, CHAN, Coupe Arabe. Sans oublier les dates FIFA, ainsi que les coupes interclubs en Afrique. Dans un championnat composé de seize clubs, 30 journées sont prévues. À ce jour, chaque équipe n’a disputé que 16 matchs d’un exercice entamé en septembre 2025.

Il n’y a plus aucune excuse pour ne pas reporter la fin de la Ligue 1.

Michael Olise sort-il d’un film de Miyazaki ? 

CT

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