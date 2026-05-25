Bruno Genesio s'en va de Lille

Un départ d’un Pep peut en cacher un autre. Quelques jours après l’annonce de la fin d’aventure de Pep Guardiola à Manchester City, Lille vient d’officialiser « la fin de sa collaboration » avec Bruno Genesio ce lundi soir. L’entraîneur des Dogues, en fin de contrat, et ses dirigeants se sont accordés pour « ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison et des deux années de contrat qui (les) liaient », peut-on lire dans le communiqué du club.

Bruno Genesio avait rejoint le Losc en juin 2024 et s’en va donc seulement deux ans plus tard, au terme d’une saison où les Lillois ont décroché lors de l’ultime journée de championnat la troisième place de Ligue 1, synonyme de ticket pour la Ligue des champions. En 99 matchs sur le banc nordiste, il aura vu Lille s’imposer 50 fois, concéder 19 nuls et s’incliner lors de 30 rencontres.

Remerciements sincères

« Une page positive se tourne pour les deux parties, gageons que les suivantes seront dans cette même lignée », poursuit dans son communiqué le Losc, qui en profite pour remercier Genesio « pour la qualité du travail accompli, de la relation établie avec toutes les composantes du club ainsi que pour le professionnalisme et l’investissement permanents dont il a fait preuve durant ces deux saisons éprouvantes ».

La valse des entraîneurs de Ligue 1 va donc pouvoir continuer avec le très probable limogeage de Christophe Pélissier à Auxerre et les départs de Carles Martinez Novell à Toulouse ou encore Olivier Pantaloni à Lorient. Si le futur de Bruno Genesio n’est bien sûr pas mentionné dans le communiqué lillois, l’ancien Lyonnais de 59 ans a des prétendants, dont l’OM. Un intérêt auquel il ne serait pas insensible…

Habib Beye peut commencer à trembler.

Bruno Genesio laisse un indice inattendu sur son avenir