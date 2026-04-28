Rupture des ligaments croisés pour un ancien de Monaco... de retour d'une rupture des ligaments croisés

On dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Mais elle a frappé de nouveau Eliot Matazo. L’ancien joueur de l’AS Monaco (2020-2025) s’est gravement blessé au genou ce week-end lors du match contre son club d’Hull City et Charlton alors qu’il faisait son retour après plus d’un an d’absence pour… une rupture des ligaments croisés.

Aligné d’entrée pour son premier match depuis le 25 février 2025, Eliot Matazo s’est écroulé après seulement 10 minutes de jeu et a dû logiquement céder sa place. Ce lundi, Hull City a confirmé la terrible nouvelle en annonçant que le milieu de 24 ans souffrait cette fois d’une rupture des ligaments croisés au genou droit, celui qui n’avait pas été touché l’an passé.

« Difficile de trouver les mots, cette épreuve dépasse ma compréhension… Je m’en remets à Dieu, lui sait pourquoi. J’ai surmonté cette blessure une fois, je le ferai une deuxième fois. Merci à vous tous pour les messages et les prières », a écrit le Belge dans un post Instagram. En commentaires, de nombreux actuels ou anciens Monégasques lui ont envoyé de la force, à l’instar d’Aurélien Tchouaméni, Axel Disasi, Youssouf Fofana, Eliesse Ben Seghir ou encore Maghnès Akliouche.

La poisse.

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