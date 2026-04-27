Les détails de la suspension (très) stricte de Kompany

L’UEFA ne plaisante pas. Suspendu après avoir écopé de son troisième carton jaune de la saison en Ligue des champions lors du quart de finale retour face au Real Madrid (4-3), l’entraîneur du Bayern Vincent Kompany devra se conformer au règlement imposé par l’instance de football européenne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette réglementation est stricte !

Le règlement très strict de l’UEFA

D’après les informations du média allemand BILD, le Belge de 40 ans sera séparé de son équipe dès son arrivée au Parc des Princes. Il aura interdiction de se rendre dans le vestiaire bavarois, comme le stipule l’article 69 du Règlement disciplinaire de l’UEFA : « Un manager/entraîneur suspendu de ses fonctions ne peut pas entrer dans le vestiaire ni dans le tunnel avant ou pendant le match. »

Il ne pourra donc faire son discours que dans le bus. À partir du moment où celui-ci sera garé au stade, Kompany sera séparé de son équipe et devra suivre le match dans une loge. Toujours selon l’article 69, l’ancien capitaine de Manchester City n’aura pas non plus le droit à son téléphone portable : « Un manager/entraîneur expulsé ou suspendu de ses fonctions ne peut pas […] communiquer directement ou indirectement avec les joueurs de l’équipe et/ou avec le staff technique pendant le match. »

D’après BILD, des officiels de l’UEFA surveilleront que le coach munichois reste bien dans sa loge tout au long du match. Dans la foulée de sa suspension après la qualification des champions d’Allemagne face au Real Madrid, le Belge avait fait part de son désarroi à propos de ce règlement : « C’est tellement strict… » Kompany sera suppléé sur le banc du Bayern par son adjoint Aaron Danks.

Même Sarkozy est plus libre que lui dans ce stade.

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