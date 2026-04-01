S’abonner au mag
  • Amical
  • Mexique-Belgique (1-1)

Rudi Garcia déplore les défaillances dans l’organisation américaine

EA
36 Réactions
Rudi Garcia déplore les défaillances dans l’organisation américaine

Si c’est pas la réalisation, c’est l’organisation… À la suite du nul de sa Belgique face au Mexique à Chicago, le sélectionneur des Diables rouges Rudi Garcia s’est montré critique envers la gestion américaine. « Nous avons aussi pu constater en direct l’organisation, ou plutôt son absence », peste-t-il avant d’illustrer son propos : « Aujourd’hui, par exemple, nous ne sommes arrivés au stade qu’un peu plus d’une heure avant le coup d’envoi. Nous avions pourtant une escorte policière, mais elle n’a absolument servi à rien. »

La classe américaine ?

Manque de dispositif ou pas, Garcia estime que son groupe « doit être prêt à y faire face » car, il en est sûr, ses joueurs « vivront aussi ce genre de situations pendant la Coupe du monde ». Mais la première préoccupation de l’entraîneur français doit certainement être la composition exacte de son groupe.

En effet, à l’heure actuelle, même si Infantino promet un accueil exemplaire, nous ne savons toujours pas si l’Iran se rendra à la Coupe du monde pour affronter l’Égypte, la Nouvelle-Zélande et la Belgique. En cas d’absence du pays, qui serait le « plan B » qu’Infantino refuse, pour l’instant, d’envisager ?

Pas l’Italie, non.

Entre Naples et Lukaku, le torchon brûle

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'Italie doit-elle arrêter le foot ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
146
58

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.