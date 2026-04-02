Simon Mignolet a pris une grande décision

C’est des larmes ou de la pluie à Bruges ? Dans une conférence de presse organisée ce jeudi, le gardien du Club Bruges, Simon Mignolet, a annoncé qu’il raccrocherait les crampons à la fin de la saison. « Les play-off vont constituer les dix derniers matchs de ma carrière sportive. J’ai informé mes coéquipiers hier et mon coach », a-t-il lâché dans un communiqué publié par son club.

Le portier de 38 ans ne veut pas, pour l’instant, d’une fête au village avant un éventuel titre de champion : « Je ne vais pas faire des adieux déchirants maintenant, nous avons encore dix matchs importants à jouer et un seul objectif : être champions. »

The Final Chapter 📖 10 more games, let’s finish in style! 🔥 pic.twitter.com/eZ8FOdltID — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 2, 2026

Entre la Belgique et l’Angleterre

Une longue carrière, de sa formation à Saint-Trond, à son passage à Sunderland et surtout Liverpool, en Angleterre. « Avec le recul, il aurait été préférable que je joue dans une autre équipe qui joue la gagne avant de rejoindre Liverpool, confiait-il à So Foot cet automne. Là, en une très courte période, j’ai dû apprendre beaucoup de choses, ce n’était pas idéal. »

Après six ans chez les Reds, 204 matchs disputés et une Ligue des champions, Mignolet était rentré dans sa Belgique natale, au Club Bruges. Quatre titres de champion et un sentiment de soulagement pour le Belge qui avait « eu le sentiment que c’était trop tôt » pour revenir en Belgique lors de sa signature en 2019.

La suite, elle est déjà connue : un poste de manager sportif à l’Union belge de football.

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