S’abonner au mag
  • International
  • Côte d'Ivoire

Un joueur de Strasbourg change de nationalité

AB
13 Réactions
Un joueur de Strasbourg change de nationalité

Le Mondial dans le viseur. International Espoir français depuis 2023 (13 sélections), Ismaël Doukouré verra bientôt la vie en orange. Le défenseur central de Strasbourg a en effet décidé de changer de nationalité sportive pour représenter la Côte d’Ivoire. Avec la Coupe du monde en ligne de mire. Comme le précise Sport News Africa, Emerse Faé, sélectionneur des Éléphants, a rencontré Doukouré mi-avril pour le convaincre.

Le joueur de 22 ans rejoint une liste de nouveaux venus, aux côtés de Martial Godo, Elye Wahi et potentiellement Yann Gboho. La Côte d’Ivoire est placée dans le groupe E, avec l’Allemagne, l’Équateur et Curaçao.

Coupé-Doukouré.

 

Emmanuel Emegha remercie Elye Wahi après son match contre l’OM

AB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
02
Revivez Strasbourg - Nice (0-2)
  • Coupe de France
  • Demies
  • Strasbourg-Nice (0-2)
Revivez Strasbourg - Nice (0-2)

Revivez Strasbourg - Nice (0-2)

Revivez Strasbourg - Nice (0-2)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.